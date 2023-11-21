"حزب الله" يعلن الآن عن تنفيذ هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية واستهداف جنود وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع المالكية.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‎03:50‏ من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏ ‏

وأضاف البيان: "عند ‏الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21-11-2023 قاعدة بيت هلل العسكرية بصواريخ غراد (كاتيوشا) مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة".

كما أكد "حزب الله" أنه "استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" ردا على استهداف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري".

وتابع البيان: "ردا على قصف العدو الصهيوني لمصنع الالمنيوم في منطقة الكفور شمال مدينة النبطية، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلاميةعند ‏الساعة 4:15 من عصر يوم الثلاثاء 21-11-2023 بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي وأصيب إصابة مباشرة وشوهدت النيران تندلع فيه".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الساعات الأخيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏الجيش الإسرائيلي. وقد قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة كفركلا، جنوبي البلاد.

وأفادت مراسلتنا بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وشن "حزب الله" أمس الاثنين، هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT