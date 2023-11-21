شاهد.. "القسام" تنشر فيديو جديد يوثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديد وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوت انفجارات سمع في تل أبيب ووسط إسرائيل.

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كما أشارت إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدد كبير من المستوطنات.

هذا، وكانت مصادر مقربة من حماس قد أكدت لمراسل RT منصور شومان تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد، وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وحسب المصادر فإن إسرائيل سوف تسحب قواتها إلى الأطراف، وتفتح ممرا بين شمال وجنوب القطاع، وسيتم فتح معبر رفح وسيسمح بدخول المساعدات الإنسانية، ولن تكون هناك مسيرات إسرائيلية.

وفي اليوم الـ46 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 5600 طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 388 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT