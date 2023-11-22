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قادة عسكريون أوكرانيون يأملون أن تنجز إسرائيل مهمتها في غزة بسرعة لاستعادة ما فقدوه من الدعم العسكري

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قادة عسكريون أوكرانيون يأملون أن تنجز إسرائيل مهمتها في غزة بسرعة لاستعادة ما فقدوه من الدعم العسكري
Globallookpress Klaus-Dietmar Gabbert
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أفادت صحيفة "التايمز" بأن القوات الأوكرانية، وعلى خلفية نقص الذخيرة بسبب إعادة توجيهها إلى إسرائيل، تأمل في انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي بسرعة في قطاع غزة لعودة الدعم مجددا لكييف

وقال أحد قادة اللواء 21 الأوكراني: "آمل أن تتمكن إسرائيل من تنفيذ مهمتها في المستقبل القريب. لدينا وضع حرج لأننا لا نحصل على ما يكفي من الذخيرة. نحن بحاجة ماسة إلى قذائف المدفعية والمتفجرات والأسلحة المضادة للدبابات والألغام".

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كما اشتكى اللواء أيضا من فرار الأوكرانيين من الخدمة.

وذكر أحد الضباط أنه من بين مجموعته المكونة من 114 رجلا، هرب 20 عسكريا، رغم أن بعضهم عاد لاحقا.

وأشار قائد كتيبة إلى أن الجنود الأوكرانيين يستخدمون مدرعات بريطانية من طراز "بولدوج" تعود إلى الستينيات.

وأضاف: "هذه ليست آليات يمكن من خلالها المضي في الهجوم المضاد".

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن الولايات المتحدة تخطط لإرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل.

واعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن شحنات قذائف المدفعية إلى بلاده "انخفضت" بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي 

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