قناة ABC: كييف تعلن خفض توريد القذائف الأمريكية بمقدار الثلث

قال مسؤول أوكراني، لقناة ABC التلفزيونية، إنه منذ بداية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، انخفض توريد قذائف المدفعية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بأكثر من 30%.

وأضاف المسؤول: "انخفض توريد قذائف المدفعية من العيار المعتمد في الناتو، من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بنسبة تزيد على 30%، منذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة الشهر الماضي".

إقرأ المزيد

ووفقا له، تشكل قذائف المدفعية الحيوية من عيار 155 مم "حوالي 60-70% من إجمالي الإمدادات" لنظام كييف.

وقال المسؤول الأوكراني: "أكد المسؤولون الأمريكيون لنا، أن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل لن يؤثر على التزامات الولايات المتحدة، لكنه أثر فعلا".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول كبير في البنتاغون إن خفض إمدادات الذخيرة "لا علاقة له على الإطلاق بما يحدث في قطاع غزة".

في أكتوبر الماضي، أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من قدرتها على الاستمرار في تلبية احتياجات إسرائيل وأوكرانيا في مجال السلاح.

قبل أيام، ألمحت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لإنهاض الاقتصاد الأوكراني، بيني بريتزكر، خلال زيارتها كييف للسلطات الأوكرانية إلى احتمال وقف الدعم من واشنطن.

وأفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن مصدر مطلع، بأن بريتزكر دعت سلطات كييف إلى تصور أنه لم تعد هناك مساعدات أمريكية لأوكرانيا.

واقترحت أن تضع الحكومة الأوكرانية خطة عمل في حالة حدوث مثل هذا السيناريو.

المصدر: نوفوستي