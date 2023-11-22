إطلاق نار وسط بغداد وأنباء عن تحليق مسيرة فوق هيئة الحشد الشعبي (فيديو)

أفاد مراسلنا بإطلاق نار وسط بغداد مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن تحليق مسيرة فوق مقر هيئة الحشد الشعبي بالمنطقة الخضراء.

وفي نفس السياق قالت صحيفة "بغداد اليوم" نقلا عن مصدر أمني إن "إطلاق النار المسموع قرب المنطقة الخضراء، كان نتيجة رصد جسم غريب يعتقد أنه طيران مسير فوق مقر هيئة الحشد الشعبي".

ولفت المصدر بأن "الطيران المسير فوق الخضراء كان دون تنسيق مع القوات الحكومية الرسمية وتم إطلاق النار عليه".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء، أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.

كذلك قال مسؤولون أمريكيون إن طائرة عسكرية أمريكية ردت على هجوم تعرضت له قوات أمريكية وقوات أخرى في التحالف بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق مساء الاثنين.

وصرحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ66 هجوما منذ 17 أكتوبر، مما أدى إلى إصابة أكثر من 60 شخصا.

المصدر: RT + وكالات