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طائرة أمريكية تقتل عناصر وصفتها بـ"المعادية" في العراق

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طائرة أمريكية تقتل عناصر وصفتها بـ
Legion-Media
قوات أمريكية
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قال مسؤولون أمريكيون إن طائرة عسكرية أمريكية ردت على هجوم تعرضت له قوات أمريكية وقوات أخرى في التحالف بقاعدة عين الأسد الجوية بالعراق مساء الاثنين.

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية يوم الثلاثاء عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرة عسكرية أطلقت نيرانها على مركبة وقتلت قوات معادية عقب الهجوم.

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من غير الواضح عدد القتلى وما إذا كان الأفراد الأمريكيون قد أصيبوا في الهجوم على قاعدة الأسد. 

وقال مسؤولان أمريكيان إن القوات الأمريكية ردت دفاعا عن النفس.

وحتى بعد ظهر يوم الاثنين، كان هناك ما لا يقل عن 64 هجوما على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، بما في ذلك العديد من الهجمات على القوات في قاعدة الأسد.

وأصيب ما لا يقل عن 56 جنديا أمريكيا بإصابات طفيفة في الهجمات منذ 17 أكتوبر، 25 منهم على الأقل بإصابات دماغية.

وبدأت الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف بعد 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى"، وأكد البنتاغون أن الولايات المتحدة نجحت في ردع أي أعمال تصعيدية من شأنها توسيع الصراع خارج إسرائيل وغزة على الرغم من الهجمات المستمرة على القوات الأمريكية.

المصدر: RT

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