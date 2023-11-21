الخارجية الروسية: نتائج قمة "بريكس" حول الشرق الأوسط ستعلنها رئاسة جنوب إفريقيا

أشار سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن وثيقة نهائية سيتم الاتفاق عليها من قبل الممثلين الخاصين للدول المشاركة في مناقشة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

صرح بذلك ريابكوف لوكالة "تاس" حيث تابع أنه "تم الاتفاق من خلال الممثلين الخاصين للدول المعنية الذين يتعاملون مع قضايا الشرق الأوسط، وتحديدا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وأكد ريابكوف أن روسيا تنطلق من حقيقة أن نتائج الفعالية والتوصيات التي ستضمنتها الوثيقة سوف تعلنها رئاسة جنوب إفريقيا. وكان المكتب الصحفي لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، التي ترأس مجموعة "بريكس" هذا العام، قد أفاد بأن قمة "بريكس" الاستثنائية عبر الإنترنت ستناقش، على وجه الخصوص، الوضع في قطاع غزة، وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة. وسوف يشارك في القمة كذلك ممثلو البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا إلى جانب الدول المنضمة حديثا إلى المجموعة اعتبارا من بداية العام المقبل: الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا.

وبعد الكلمة التي سيشارك بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيلقي الكلمة الافتتاحية زعيم جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ومن المتوقع أن يدلي ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" والدول المدعوة ببيانات بشأن الأزمة الإنسانية الراهنة في غزة. ومن المخطط أن يعتمد المشاركون في الحدث بيانا مشتركا. وكما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، فإن القمة الاستثنائية تعقد بمبادرة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

المصدر: تاس