باسم أهالي الأطفال الإسرائيليين المختطفين.. نائب عربي في الكنيست يبعث رسائل إلى أردوغان وأمير قطر

دعما لجهود الإفراج عن الأطفال الإسرائيليين المختطفين لدى "حماس"، بعث النائب العربي في الكنيست منصور عباس رسائل إلى قادة العالم بينهم الرئيسان الأمريكي والتركي وأمير قطر.

وأشار رئيس القائمة الموحدة في الكنيسيت، الذي اجتمع أكثر من مرة مع ممثلي عائلات الأطفال المختطفين، إلى أنه بالإضافة الى إدانة "الأعمال الوحشية التي حدثت في 7 أكتوبر، والتعاطف مع العائلات والمشاركة بألمهم، فإن أسر الأطفال والنساء يتعارض مع الإسلام".

وتابع: "هم ليسوا جزءا من الحرب ويجب ألا يكونوا يوما واحدا بالأسر. الطفل البالغ عامين ليس ورقة مساومة وهو ليس جزءا من صفقة. الإسلام لا يوافق على وضع كهذا، وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة العائلات وإعادة الأطفال إلى منازلهم".

وفي إطار المبادرة الدولية للإفراج عن الأطفال المختطفين، بعثت عائلات الأطفال رسائل إلى عباس حتى ينقلها الى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن، ويطالبهم خلالها بالقيام "بالأمر الصحيح" والعمل من أجل الإفراج عن الأطفال. وأضاف النائب عباس توقيعه ونقل الرسائل إلى القادة.

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وأوضح عباس في حديث مع القناة N12 أنه "لا يحل محل الدولة والمسؤولين الرسميين عن إدارة المفاوضات، حيث أنهم في نهاية الأمر هم المخولون باتخاذ القرارات بالموضوع، لكنه يتصرف انطلاقا من واجب أخلاقي لإنسان في ضوء الفظائع التي ارتكبتها حماس".

وكانت "حماس" أسرت أكثر من 240 شخصا خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينهم أطفال، وتجري حاليا مفاوضات بوساطة قطرية لعقد صفقة بين إسرائيل و"حماس" تشمل إطلاق سراح دفعة من المختطفين تضم الأطفال والأمهات.

يذكر أن العملية العسكرية في غزة، والتي شنتها إسرائيل ردا على هجوم 7 أكتوبر، أسفرت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 13300 شخص، بينهم 5600 طفل.

المصدر: i24News