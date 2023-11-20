باستخدام الأرقام.. عقيلة أردوغان تلفت انتباه العالم لأطفال غزة

استخدمت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لغة الأرقام للفت انتباه العالم إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وقالت سيدة تركيا الأولى في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "0، 1، 3، 5، 6، 8، 9... هذه ليست مجرد أرقام، إنها بعض أعمار آلاف الأطفال الذين سُلب منهم حقهم الأساسي وهو الحق في الحياة في غزة التي تتعرض للقصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضافت: "تأخرنا عن الأطفال الذين يواسون إخوانهم بكلمات: لا تخافوا سنموت قريبا، هذا العار كبير وثقيل لدرجة أنه يشمل البشرية جمعاء"، مشددة على أن "اليوم هو أحلك يوم، إنه 20 نوفمبر، اليوم العالمي لحقوق الطفل، ومن غير المعروف ما إذا كان الأطفال الفلسطينيون سيرون المستقبل".

وتابعت: "بينما ينفد الوقت بالنسبة للأطفال الأبرياء الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة، وخاصة اليوم، دعونا نهتف بصوت أعلى معا، وقف إطلاق النار فورا.. أتمنى أن نخلف وراءنا عالماً يستحق كل طفل العيش فيه".

0, 1, 3, 5, 6, 8, 9…



Bu rakamlar, sadece bir rakam değil.



7 Ekim’den bugüne İsrail’in bombaladığı Gazze’de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları.



Kardeşlerini “korkmayın, birazdan öleceğiz” sözleriyle teselli eden çocuklar… pic.twitter.com/cRf6GlNPEA — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 20, 2023

ومنذ عام 1990، يحتفي العالم بيوم الطفل في 20 نوفمبر من كل عام، بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل (1959) واتفاقية حقوق الطفل (1989).

وخلفت الحرب المدمرة على غزة المستمرة منذ 45 يوما أكثر من 13 ألف قتيل، بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة، حسب سلطات غزة.



أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص، بينهم أكثر من 300 عسكري، وأصيب نحو 5 آلاف آخرين بجروح.

المصدر: "الأناضول"