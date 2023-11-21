إعلام عبري: بن غفير وسموتريتش ضد صفقة تبادل الأسرى

نشر موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله أن أعضاء الحكومة من فصيلي "الصهيونية الدينية" و"قوة اليهودية"، بن غفير وسموتريتش، يعارضون صفقة المختطفين.

وكتب الموقع: "من المتوقع أن يصوت أعضاء الحكومة من فصيلي "الصهيونية الدينية" و"قوة اليهودية" ضد صفقة إطلاق سراح الرهائن، وفقا لبيانات صدرت مساء الثلاثاء عن فصائلهم".

وأضاف: "مهما كانت التفاصيل التي تم نشرها حول شروط الصفقة، سيجد فصيل "قوة اليهودية" صعوبة بالغة في دعمها".

وأعلن فصيل "الصهيونية الدينية"، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه "بقدر ما تكون التقارير حول صفقة المختطفين التي سيتم تقديمها إلى الحكومة اليوم صحيحة، فإن الصفقة المقترحة سيئة ويجب ألا نوافق عليها".

وكانت "حماس" أسرت أكثر من 240 شخصا خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر، بينهم أطفال، وتجري حاليا مفاوضات بوساطة قطرية لعقد صفقة بين إسرائيل و"حماس" تشمل إطلاق سراح دفعة من المختطفين تضم الأطفال والأمهات.

يذكر أن العملية العسكرية في غزة، والتي شنتها إسرائيل ردا على هجوم 7 أكتوبر، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 13300 شخص، بينهم 5600 طفل.

المصدر: RT