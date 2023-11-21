"سرايا القدس" تستهدف آليات إسرائيلية متوغلة في مدينة غزة (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء الثلاثاء مقطع فيديو جديدا وثق عملية استهداف آليات إسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت "السرايا" معلقة على المقطع أنها "مشاهد من استهداف الآليات الصهيونية المتوغلة في محاور التقدم بمدينة غزة".

وفي اليوم الـ46 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 14 ألف قتيل بينهم 5800 طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 390 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT