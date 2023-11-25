الجيش الإسرائيلي: إحدى الرهائن التي أعلنت "حماس" وفاتها على قيد الحياة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن بين الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة "حماس"، حنا كاتسير البالغة من العمر 77 عاما، والتي سبق أن أعلنت الحركة وفاتها.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري اليوم السبت: "يجب أن نكون حذرين من نشر معلومات لم يتم التحقق منها. وهكذا عادت عزيزتنا حنا كاتسير إلى منزلها اليوم بعد أن أعلنت "حماس" عن مقتلها قبل عدة أيام".

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أنها مستعدة للإفراج عن كاتسير نظرا لحالتها الصحية، ولاحقا قالت إنها توفيت.

وبدأت أمس الجمعة في الساعة السابعة بتوقيت غزة هدنة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

وتم تسليم مجموعة من 13 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال للسلطات الإسرائيلية، بالاضافة إلى 10 عمال تايلانديين وفلبيني، سلّموا خارج اتفاق التبادل وبوساطة إيرانية.

وأفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية.

وفي إطار الهدنة، ستدخل يوميا إلى قطاع غزة 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية و4 شاحنات محملة بالوقود والغاز المنزلي.

المصدر: RT