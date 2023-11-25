الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة عاجلة لسكان غزة (فيديو)

جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان غزة من التوجه إلى شمال القطاع باعتباره "منطقة حرب خطيرة"، داعيا الجميع للتوجه إلى الجنوب حيث تتوفر المساعدات الإنسانية.

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو على "إكس" يحمل "رسالة مهمة لسكان غزة في فترة تعليق الأعمال العسكرية".

ودعا السكان للتنقل إلى جنوب وادي غزة، وقال: "لا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع.. وممنوع الدخول إلى البحر أو الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود مع إسرائيل".

وشدد على أن الحرب لم تنته وأن الهدنة مؤقتة، مشيرا إلى أن جنوب القطاع منطقة آمنة وملائمة للعيش، كما تدخل إليها المساعدات الإنسانية.

#عاجل رسالة مهمة لسكان #غزة في فترة تعليق الاعمال العسكرية مؤقتًا:

⭕️تنقلوا الى جنوب وادي غزة

⭕️لا تحاولوا الانتقال الى شمال القطاع

⭕️ممنوع الدخول الى البحر

⭕️ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود

عشان سلامتكم قوموا بالانصياع الى هذه التعليمات pic.twitter.com/y5cSdjrZ8I — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2023

جنوب قطاع غزة

قطاع غزة هو شريط ضيق يقع على ساحل البحر المتوسط في غرب فلسطين، يحده من الجنوب شمال شرق شبه جزيرة سيناء، ومن الشمال والشرق إسرائيل. تبلغ مساحة قطاع غزة 360 كيلومترا مربعا، ويضم 44 تجمعا سكانيا أهمها: غزة، رفح، خان يونس، النصيرات، بني سهيال، جباليا، دير البلح، الزوايدة، المصدر، خزاعة، عبسان الكبيرة، عبسان الجديدة، بيت لاهيا، بيت حانون، البريج. ويمر في قطاع غزة واد يقسمه إلى شطرين شمالي وجنوبي ويسمى وادي غزة، ويمتد بالقرب من منطقة الزهراء على البحر المتوسط إلى منطقة جبال شجرة البقار بالقرب من مستوطنة سديه. يبدأ الوادي من ناحية البحر بعرض 400 متر تقريبا، بينما يصل عرضه إلى 40 مترا في أضيق المناطق. ومنطقة شمال الوادي هي المنطقة التي أخطرت إسرائيل بإخلائها، ونزوح سكانها إلى منطقة الوادي أو جنوب القطاع. بالنسبة لمنطقة جنوبي وادي غزة، تضم العديد من البلدات والمخيمات الفلسطينية أبرزها رفح، وخان يونس، وعبسان، والبريج، والمغازي، ودير البلح

وبدأت أمس الجمعة في الساعة السابعة بتوقيت غزة هدنة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

وتم تسليم مجموعة من 13 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال للسلطات الإسرائيلية، بالاضافة إلى 10 عمال تايلانديين وفلبيني، سلّموا خارج اتفاق التبادل وبوساطة إيرانية. وأفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا من الأطفال والنساء في السجون الإسرائيلية.

وفي إطار الهدنة، ستدخل يوميا إلى قطاع غزة 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية و4 شاحنات محملة بالوقود والغاز المنزلي.



المصدر: RT