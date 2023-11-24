مع بدء الهدنة المؤقتة.. الجيش الإسرائيلي يعلن شمال غزة منطقة حرب خطيرة يمنع التجول فيها (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، إن منطقة شمال قطاع غزة "منطقة حرب خطيرة"، يمنع التجول فيها.

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث: "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط".

وتابع: "القوات الإسرائيلية ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها. قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".

وأشار أدرعي إلى أن "الحرب لم تنته بعد. فتعليق النيران لأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأضاف: "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها. من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع"، مؤكدا على أنه: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

⭕️ #عاجل الى سكان قطاع #غزة،

الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لاغراض الانسانية يأتي بشكل مؤقت. منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها. من أجل سلامتكم عليكم ان تبقوا في المنطقة الانسانية في جنوب القطاع. يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع الى جنوبه عبر طريق صلاح… pic.twitter.com/gfjPsO8ctk — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2023

ودخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" في قطاع غزة اليوم الجمعة حيز التنفيذ.

وتم التوصل يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT