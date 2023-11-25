نائب وزير الخارجية الروسي يناقش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع المفوض العام للأونروا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان الخارجية: "ناقش الطرفان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الجهود الإنسانية التي تبذلها الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية في سياق التصعيد الحالي".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي أعرب مرة أخرى عن دعمه لأنشطة الأونروا وأشار إلى أهمية دور الوكالة في المنطقة.

هذا وأعلنت "حماس" في وقت سابق، أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

المصدر: نوفوستي