الحرب على غزة في يومها الـ50 لحظة بلحظة .. ترقّب لتبادل الدفعة الثانية من الأسرى
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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ50 في ظل إدانات دولية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتهديدات الإسرائيلية باستئناف القتال فور انتهاء الهدنة.
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