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آلاف المتظاهرين في كندا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

آلاف المتظاهرين في كندا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
Globallookpress
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تظاهر آلاف الأشخاص السبت ملوحين بالأعلام الفلسطينية أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وضمت التظاهرة أطيافا متنوعة بين منظمات فلسطينية وعربية ومسلمة ويهودية ومناهضة للحرب وعمالية ومنظمات عدالة اجتماعية.

وجاءت إثر إطلاق عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين الجمعة بعد جمعها 286,719 توقيعا (يقال إنه أعلى عدد توقيعات على عريضة إلكترونية للبرلمان) تحثّ رئيس الوزراء جاستن ترودو على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقالت يارا شوفاني، وهي من منظمي الاحتجاج، إن "الهدنة ليست كافية"، مضيفة أن "آلاف الفلسطينيين قتلوا ودُمرت البنية التحتية في غزة".

وقال المتظاهر عمر يوسف (38 عاما) إنه يشارك بهدف "إيقاظ العالم" لرؤية محنة المدنيين في غزة.

وأضاف لوكالة فرانس برس أن الوقف الحالي للقتال "ليس كافيا بالتأكيد. أعتقد أنه يجب أن يكون دائما".

اتسمت التظاهرة في العاصمة الكندية بطابع سلمي، ولكن في وقت سابق من هذا الشهر اضطرت الشرطة لمرافقة ترودو إلى مكان آمن بعدما فرقت احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين خارج مطعم فانكوفر حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام.

 

 

 

المصدر: AFP

 

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