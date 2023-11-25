مع هدنة غزة.. تصعيد إسرائيلي بالضفة ينذر بتفجر الأوضاع

بموازاة دخول التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومها الثاني في قطاع غزة، تتصاعد حملة الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية،

حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى مائتين واثنين وثلاثين قتيلا.

في هذا السياق طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوضع حد لعنف المتطرفين في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية، فيما اعتبرت الخارجية الفرنسية ما تشهده مدن الضفة سياسة إرهاب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه كبار المسؤولين في إدارته، بإعداد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين والعمل على اتخاذ خيارات سياسية وإجراءات سريعة ضد المسؤولين عن العنف.

فما الذي يفسر تصاعد العنف الإسرائيلي في مدن الضفة؟ وما مدى جدية المواقف الغربية في الوقوف بوجه الاعتداءات الإسرائيلية؟

Your browser does not support audio tag.