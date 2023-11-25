بدء إطلاق سراح أسيرات وأطفال فلسطينيين بموجب المرحلة الثانية صفقة التبادل مع حماس

بدأت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، ووصلت الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس.

وأطلقت القوات الإسرائيلية سراح عدد من الأسيرات من مدينة القدس في ظل تعتيم إعلامي مشدد على مظاهر عملية الإفراج عنهم، كما اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل الأسيرة إسراء الجعابيص قبل لحظات من خروجها المرتقب.

وبحسب ما أوردته مراسلتنا في الضفة الغربية، سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى ساحة بلدية مدينة البيرة.

وبموجب المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي عقدتها إسرائيل وحركة "حماس"، سيتم إطلاق سراح 6 نساء و33 طفلا من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وفي المقابل، أفرجت حركة "حماس" في المرحلة الثانية، عن 8 أطفال و5 نساء إسرائيليين، و4 أشخاص من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين لديها منذ 7 أكتوبر الماضي.

يتبع..