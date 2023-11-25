وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نغادر غزة "حتى تتم إعادة جميع المختطفين"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت إن إسرائيل "لن تترك غزة حتى إعادة المخطوفين".

وفي التفاصيل، دخل وزير الأمن يوآف غالانت إلى قطاع غزة صباح اليوم، حيث التقى بمقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة والبحرية، وفي نهاية اللقاء قيم الوضع، وأوضح قائلا: "لن نغادر غزة حتى تتم إعادة جميع المختطفين".

وأضاف: "سنستغل الفرصة لإحضار المزيد من الرهائن، وأي مفاوضات لإطلاق سراحهم ستكون تحت النار".

ومساء اليوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

المصدر: I24" + RT"