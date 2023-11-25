الخارجية  الفلسطينية تدين تصريحات البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز حول تهجير الفلسطينيين

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز العنصرية، وإنكاره حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة.

وجاء في بيان الخارجية: "ندين بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير شعبنا وحل مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وأضاف البيان: "تعتبر الوزارة ان هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان على شعبنا وتدخل سافر في شؤونه ومصيره، وتؤكد أن شعبنا أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة".

وطالبت الوزارة الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وسبق أن دان المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي التصريحات التي أطلقها فيلدرز ودعا فيها إلى تهجير الشعب الفلسطيني إلى الأردن.

يذكر أن "حزب الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز، فاز بـ37 مقعدا في البرلمان بواقع أكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة ليتفوق بذلك على معارضيه، وفي حال تمكن من تشكيل ائتلاف حاكم سيصبح رئيسا للوزراء.

المصدر: RT