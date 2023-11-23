حزب "الحرية الهولندية" يفوز بـ35 مقعدا تخوله تشكيل ائتلاف حاكم (فيديو)

أفادت هيئة الإذاعة الهولندية بعد فرز 98% من الأصوات بفوز حزب "الحرية الهولندية" برئاسة، غيرت فيلدرز، بـ37 مقعدا من 150 في مجلس النواب، تخوله تشكيل ائتلاف حاكم.

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ويعني ذلك أن حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" بقيادة رئيس الوزراء مارك روته المؤيد لدعم أوكرانيا، قد خسر الانتخابات البرلمانية بعد 13 سنة في السلطة.

وأعلن فيلدرس أن حزبه سيكافح الهجرة وتدفق اللاجئين، داعيا الأحزاب الأخرى في البلاد للتعاون.

المصدر: euronews.com