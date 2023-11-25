إسرائيل تسمح بدخول قافلة محملة بالوقود والغاز إلى قطاع غزة في اليوم الثاني للهدنة

أعلن مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية دخول 4 صهاريج وقود، و4 شاحنات محملة بالغاز المنزلي إلى جنوب غزة عبر رفح في اليوم الثاني للهدنة.

وقال المكتب في بيانه: "تم صباح اليوم السبت نقل أربعة صهاريج وقود وأربعة صهاريج غاز منزلي من مصر إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح.. يتم تخصيص الوقود وغاز الطهي لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في غزة".

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وأمس الجمعة، في اليوم الأول من الهدنة، سمحت إسرائيل بدخول 8 صهاريج محملة بالوقود والغاز المنزلي إلى جنوب قطاع غزة. وأشار المكتب الصحفي للجيش في نفس اليوم إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذه الخطوة طوال فترة وقف الأعمال العدائية كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الرهائن.

This morning (Sat), 4 tankers of fuel and 4 tankers of cooking gas were transferred from Egypt to UN humanitarian aid orgs in the southern Gaza Strip via the Rafah Crossing. The fuel and cooking gas are designated for operating essential humanitarian infrastructure in Gaza. pic.twitter.com/4SOjLGPCBJ — COGAT (@cogatonline) November 25, 2023

المصدر:RT