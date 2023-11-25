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إسرائيل تسمح بدخول قافلة محملة بالوقود والغاز إلى قطاع غزة في اليوم الثاني للهدنة

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إسرائيل تسمح بدخول قافلة محملة بالوقود والغاز إلى قطاع غزة في اليوم الثاني للهدنة
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أعلن مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية دخول 4 صهاريج وقود، و4 شاحنات محملة بالغاز المنزلي إلى جنوب غزة عبر رفح في اليوم الثاني للهدنة.

وقال المكتب في بيانه: "تم صباح اليوم السبت نقل أربعة صهاريج وقود وأربعة صهاريج غاز منزلي من مصر إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح.. يتم تخصيص الوقود وغاز الطهي لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في غزة".

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وأمس الجمعة، في اليوم الأول من الهدنة، سمحت إسرائيل بدخول 8 صهاريج محملة بالوقود والغاز المنزلي إلى جنوب قطاع غزة. وأشار المكتب الصحفي للجيش في نفس اليوم إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على هذه الخطوة طوال فترة وقف الأعمال العدائية كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الرهائن.

المصدر:RT

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