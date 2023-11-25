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الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة

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الطوارئ الروسية ترسل طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة
Sputnik
روسيا، أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إقلاع طائرة مساعدات إضافية لسكان غزة من مطار "جوكوفسكي" في موسكو إلى مطار العريش المصري، تحمل 15 طنا من أغذية الأطفال والمستلزمات الصحية والشخصية.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "أرسلت الوزارة دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة تحملها طائرة "إيل-76" بواقع 15 طنا".

وأضافت أن المساعدات تشمل أغذية للأطفال ومستلزمات النظافة الشخصية وأغطية وبطانيات وأكياس نوم.

وتابعت: "أقلعت الطائرة من مطار "جوكوفسكي" في ضواحي موسكو متوجهة إلى مطار العريش المصري، حيث سيتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري الذي سينقلها بدوره لسكان قطاع غزة".

وأشارت الوزارة إلى أن شحنة المساعدات هذه سيّرتها جمهورية تتارستان الروسية.

المصدر: نوفوستي

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