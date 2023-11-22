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الطوارئ الروسية ترسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أرمينيا للنازحين من إقليم قره باغ

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الطوارئ الروسية ترسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أرمينيا للنازحين من إقليم قره باغ
Sputnik
طائرة "إيل-76"، مطار جوكوفسكي، روسيا
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية بأن طائرة تابعة لها ستقوم بإيصال 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أرمينيا للنازحين من إقليم قره باغ.

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وقال المكتب: "أقلعت طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مطار جوكوفسكي الدولي إلى مطار يريفان. وستوصل طائرة الوزارة شحنة إنسانية يبلغ وزنها 40 طنا وتضم الأغذية والبطانيات والمحطات الكهروبائية المتنقلة".

وأضاف أن تنفيذ هذه العملية الإنسانية يتم وفقا لتعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية.

وبدأ تصعيد آخر للوضع في إقليم قره باغ في 19 سبتمبر الماضي. وأعلنت أذربيجان عن بدء العملية العسكرية في الإقليم. ووصفت يريفان ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق". من جانبها دعت روسيا أطراف الصراع إلى وقف سفك الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر الماضي تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية. وفي 28 سبتمبر الماضي وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها، سامفيل شهرامانيان، مرسوما ينهي وجود الجمهورية اعتبارا من 1 يناير عام 2024. ودعت السلطات الأذربيجانية السكان المحليين للنظر في شروط إعادة الإدماج واتخاذ قراراتهم بشأن إمكانية البقاء في المنطقة بشكل مستقل.
المصدر: نوفوستي

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