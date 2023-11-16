أذربيجان تحتج على سياسات واشنطن وترفض استقبال مسؤولين أمريكيين

أفاد المكتب الصحفي لوزارة خارجية أذربيجان، بأن سلطات هذه الدولة، رفضت المشاركة في اجتماع لوزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا يوم 20 نوفمبر في واشنطن.

وجاء في تعليق الخارجية الأذربيجانية حول بيان مساعد وزير الخارجية الأمريكي جيمس أوبراين، الذي أدلى به في 15 نوفمبر في جلسة استماع في اللجنة الفرعية المعنية بأوروبا التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "النهج الأحادي من جانب الولايات المتحدة يمكن أن يتسبب في فقدان الولايات المتحدة دورها كوسيط. ومن المهم الإشارة إلى أنه في ظل هذه الظروف، لا نعتبر أنه من الممكن عقد اجتماع على مستوى وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في 20 نوفمبر 2023 في واشنطن".

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وذكر أوبراين، في حديثه خلال جلسات الاستماع المذكورة، أن الجانب الأمريكي قام بتأجيل الاجتماعات الثنائية والاتصالات رفيعة المستوى بشأن أذربيجان بمبادرة من الولايات المتحدة وأن العلاقات الثنائية بين باكو وواشنطن لا يمكن أن تظل كما كانت.

وتابعت الخارجية الأذربيجانية في تعليقها: "العلاقات لا يمكن أن تكون من جانب واحد. وبالتالي، سيتم تطبيق نفس النهج من قبل أذربيجان. في مثل هذه الظروف، نعتبر أيضا إمكانية قيام ممثلي الولايات المتحدة بزيارات رفيعة المستوى إلى أذربيجان غير مناسبة".

المصدر: نوفوستي