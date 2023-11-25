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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان
AP
دخان يتصاعد من موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان أصيب بقذائف حزب الله
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها"، مضيفا أن الصاروخ "لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول".

وأشار البيان إلى أنه "ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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