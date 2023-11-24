القائد العام لـ"اليونيفيل": أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان قد تكون له عواقب مدمّرة

حذر رئيس بعثة "اليونيفيل" في لبنان وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، من أن أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان قد تكون له عواقب مدمرة.

وأعرب لاثارو عن "قلقه إزاء تبادل إطلاق النار المكثف والمستمر على طول الخط الأزرق الذي أودى بحياة الكثير من الناس، وتسبب في أضرار جسيمة، وبدد أرزاق الناس"، "باعتبارنا حفظة سلام، فإننا نحض أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف هذه".

وأكد أن "أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان يمكن أن يكون له عواقب مدمرة"، مضيفا: "يجب على الأطراف أن تؤكد من جديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف الأعمال العدائية، بينما تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع".

المصدر: "النهار"