مصدر إسرائيلي: أسباب تقنية متعلقة بدخول المساعدات أدت لتأخير تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله أن أسبابا تقنية أدت ألى تأخير المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأكد المسؤول "سبب التأجيل فني.. أتوقع أن كل شيء سوف يسير على ما يرام"، موضحا أن الأمر يتعلق باستكمال إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الأسرى الفلسطينيين المنوي الافراج عنهم في المرحلة الثانية من عملية التبادل وصلوا إلى سجن عوفر.

يشار إلى أن مسؤولين أمريكيين رجحوا يوم أمس عدم تمكن إسرائيل بالكامل من تنفيذ بند إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كما نص اتفاق الهدنة مع "حماس".

وقال مسؤولان أمريكيان إنه في حين وافقت إسرائيل في صفقة الرهائن مع "حماس" على السماح بإدخال ما لا يقل عن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة في كل يوم من أيام الهدنة الأربعة، فإن آليات تسليم المساعدات الحالية التي وضعها الجيش الإسرائيلي من غير المرجح أن تمكن من تحقيق هذه الزيادة في المساعدات.

كما وقد دخلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية يوم أمس الجمعة عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، مع بدء الهدنة بين إسرائيل و"حماس".

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا اليوم السبت نيّة الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 رهينة إسرائيلية لدى حركة "حماس".

المصدر:RT