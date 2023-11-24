مسؤولون أمريكيون: إسرائيل قد لا تتمكن بالكامل من تنفيذ بند المساعدات في اتفاق الهدنة

رجح مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل لن تتمكن بالكامل من تنفيذ بند إدخال المساعدات إلى قطاع غزة كما نص اتفاق الهدنة مع "حماس".

وقال مسؤولان أمريكيان إنه في حين وافقت إسرائيل في صفقة الرهائن مع "حماس" على السماح بإدخال ما لا يقل عن 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة في كل يوم من أيام الهدنة الأربعة، فإن آليات تسليم المساعدات الحالية التي وضعها الجيش الإسرائيلي من غير المرجح أن تمكن من تحقيق هذه الزيادة في المساعدات.

وأفاد المسؤولان بأنه بناء على ذلك، تضغط واشنطن على إسرائيل لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة للمساعدة في تسهيل دخول المزيد من المساعدات إلى القطاع خلال الهدنة وما بعدها.

ورفضت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم منذ 7 أكتوبر، وسمحت فقط بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح بعد أسبوعين من الحرب، بحجة أنها لن تزود القطاع بالمساعدة بشكل مباشر طالما بقي الرهائن هناك.

وأشار المسؤولون أيضا إلى أن القدس ستسعى إلى الانفصال عن القطاع على المدى الطويل، ولن تزودها بالموارد والبضائع كما فعلت لسنوات عديدة، تاركة المهمة لمصر والجهات الفاعلة الدولية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"