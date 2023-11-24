مصر: 130 ألف لتر من الديزل ستدخل يوميا لغزة عندما تبدأ الهدنة

أعلنت مصر فجر اليوم الجمعة أنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يوميا إلى غزة عندما تبدأ الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" يوم الجمعة (مدتها أربعة أيام).

وفي بيان، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان أن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا.

هذا وأعلن الهلال الأحمر المصري عن رفع حالة الاستعداد لإرسال مساعدات إلى غزة بشكل أكبر يوم الجمعة مع تطبيق أول يوم في الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".

ومساء يوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT