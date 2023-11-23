الحرب على غزة في يومها الـ48.. ترقب دخول الهدنة بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ
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مع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.
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