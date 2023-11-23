حزب الله" يعبن استهداف موقعي بركة ‏ريشا وسعسع الإسرائيليين

أعلن "حزب الله"، اليوم الخميس أنه استهدف موقعي بركة ‏ريشا وسعسع الإسرائيليين، وحقق فيهما إصابات مباشرة. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ هجمات مدفعية على مصادر إطلاق النار.

وقال "حزب الله" في بيان أنه عناصره استهدفوا عند الساعة 08:30 من صباح اليوم موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، وأنه عند الساعة 09:00، قام عناصره باستهداف انتشار ‏لمشاة جنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أضرار وقعت في مستوطنة شلومي و بتزيت بالجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من عشرين غارة بالطائرات والمسيّرات على القطاع الغربي والبلدات والقرى الحدودية الجنوبية في لبنان خلال الساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن أعلى نسبة غارات منذ بدء "طوفان الأقصى" على جنوب لبنان كانت أمس.

ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض في أجواء الحدود اللبنانية الجنوبية، وعلى أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد عدة عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية".

وفي وقت سابق صباح اليوم الخميس، رصدت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي وهاجمت فرقة مضادة للدبابات في منطقة زرعيت، وفي الوقت نفسه هاجمت قوة من الجيش الإسرائيلي المجموعة بالمدفعية.

وتم إطلاق صاروخ أرض-جو ليلا على طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، وتم اعتراضه من قبل مقاتلات الدفاع الجوي، كما هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي منصة الإطلاق التي أُطلق منها الصاروخ.

المصدر: RT