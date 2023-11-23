عبداللهيان من لبنان: تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا إذا استمرت جرائم إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس عقب عدة لقاءات في لبنان، أنه سيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا، إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب حسين أمير عبد اللهيان: "وفي لبنان، التقينا وتشاورنا مع السيد نبيه بري (رئيس مجلس النواب اللبناني) ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي والسيد حسن نصر الله (أمين عام "حزب الله") وبعض قادة حماس والجهاد الإسلامي".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن ما يجري في غزة والضفة الغربية هو إبادة جماعية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهجرة قسرية، ومساع من قبل بعض الناشطين لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف: "إن استمرار وقف إطلاق النار يمكن أن يمنع المزيد من توسيع نطاق الحرب".

وتالع حسين أمير عبد اللهيان: "في لقائي مع قادة المقاومة، تبين لي أنه إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية، فسيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا..ونحن نواصل جهودنا الدبلوماسية الجماعية لوقف العنف والإبادة الجماعية على يد الصهاينة".

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.‏

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.

المصدر: RT