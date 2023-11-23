تغريم ناد أوروبي بسبب علم فلسطين

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" غرامة على نادي سلتيك الاسكتلندي، بسبب تلويح جماهيره بأعلام فلسطين خلال مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وفرض "يويفا" غرامة 15200 جنيه إسترليني (19 ألف دولار) بسبب رفع أعلام فلسطين خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الشهر الماضي في غلاسكو.

واعتبر "يويفا" في بيان، أن الأعلام التي بلغ عددها المئات اعتبرت "رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة".

وتحدى الآلاف من مشجعي فريق سلتيك إدارة النادي، بعدما قاموا برفع علم فلسطين قبل المباراة التي أقيمت في 25 أكتوبر الماضي.

UEFA have fined Celtic FC €29,000 for this act of solidarity with Palestine by its fans on 25th October 2023.



Now, watch how Celtic fans respond. Last time UEFA did this Celtic fans raised £160,000 for Palestinian charities.

pic.twitter.com/EBFVd5AdVT — Tory Fibs (@ToryFibs) November 23, 2023

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وسمع المشجعون، الذين حذرهم النادي الاسكتلندي من رفع الأعلام، وهم يغنون "لن تمشي وحدك أبدا" بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما رفع المؤيدون لافتتين كبيرتين في ملعب "سلتيك بارك" كتب عليهما "فلسطين حرة"، و"النصر للمقاومة".

ويحتل سلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة بعد أربع مباريات.

كما تم تغريم النادي 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب قيام الجماهير بسد الممرات واستخدام الألعاب النارية.

المصدر: "وكالات"