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بوريل يشكر قطر ومصر والولايات المتحدة على الوساطة بشأن تبادل المحتجزين في غزة

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بوريل يشكر قطر ومصر والولايات المتحدة على الوساطة بشأن تبادل المحتجزين في غزة
AP Virginia Mayo
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شكر المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قطر ومصر والولايات المتحدة على الوساطة في المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" حول تبادل المحتجزين.

وكتب بوريل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "اتفاق وقف إطلاق النار لأربعة أيام، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا عند الساعة 10:00، سيجلب التخفيف الضروري للوضع الإنساني الصعب، وسيضمن أمن توريدات المساعدات".

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وأعرب بوريل عن نيته مواصلة التعاون مع الشركاء من أجل إطلاق سراح كافة الرهائن.

يذكر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق على صفقة تبادل المحتجزين مع هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام. ومن المتوقع أن تفرج "حماس" عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 150 إمرأة وشابا تحت سن الـ 19 عاما من السجون الإسرائيلية.

المصدر: تاس

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