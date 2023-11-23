"اللحظة الأخيرة" تؤخر بدء الهدنة بين إسرائيل و"حماس"

أرجعت مصادر إعلامية تأخير بدء الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل و"حماس" بوساطة مصرية قطرية أمريكية، إلى تفاصيل "اللحظة الأخيرة" وما يتعلق بهوية المقرر الإفراج عنهم.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤول فلسطيني لم تذكر اسمه، قوله إن "تأخر تنفيذ اتفاق الهدنة يرجع إلى تفاصيل اللحظة الأخيرة حول هوية المختطفين وطريقة إطلاق سراحهم".

وكانت حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية قد أعلنتا، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت "حماس" أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.

ويشمل الاتفاق أيضا الإفراج عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان القيادي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، قد أكد في تصريحات سابقة على أن الهدنة في قطاع غزة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.

ويحسب الأمم المتحدة، بلغ عدد النازحين في غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية