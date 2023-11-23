إسرائيل تعلن موعد إطلاق سراح الرهائن.. وقطر تؤكد سير الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة بشكل إيجابي

أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن إطلاق سراح الرهائن بموجب الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" لن يتم قبل يوم غد الجمعة.

وقال هنغبي في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن لدينا تتقدم وتستمر"، مبينا أن "بدء الإفراج سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الجانبين، وليس قبل الجمعة".

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن المفاوضات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الإعلان عن بدء الهدنة قد يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك تعاون متواصل بين الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أدريان واتسون أن التفاصيل اللوجستية النهائية قيد الإعداد، أون "هذا يسير على الطريق الصحيح ونأمل أن يبدأ التنفيذ صباح الجمعة".

وأضافت أنه "من وجهة نظر أمريكية، فلا ينبغي ترك أي شيء للصدفة مع بدء عودة الأسرى إلى ديارهم، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان إعادتهم بأمان".

يذكر أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس" يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما.

وينص الاتفاق كذلك على وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار أربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 وحتى 16:00.

وخلال الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية التنقل من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

المصدر: "رويترز" + RT