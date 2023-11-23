كلفة حرب إسرائيل اليومية 270 مليون دولار.. فما الكلفة الإجمالية؟

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة استشارية أن إنفاق الحكومة الإسرائيلية على العملية العسكرية في قطاع غزة سيصل إلى 48 مليار دولار.

وبحسب تقديرات شركة "ليدر كابيتال ماركت" الاستشارية فإن "الحرب ستكلف ميزانية إسرائيل حوالي 180 مليار شيكل (48 مليار دولار) في 2023 - 2024، وستتحمل تل أبيب ثلثي التكاليف الإجمالية فيما ستسدد الولايات المتحدة الباقي".

كما أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن استمرار الأعمال الحربية يكلف ميزانية إسرائيل حوالي 270 مليون دولار يوميا.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة، نقلا عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية، أن إسرائيل ستواجه عجزا متزايدا في الميزانية خلال العامين المقبلين، قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.

ونشرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".

المصدر: RT + بلومبرغ