سيناتور أمريكي: أوكرانيا في وضع يائس خلافا لإسرائيل وتحتاج لمساعدات عاجلة

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بن كاردين، إن أوكرانيا في وضع يائس وتحتاج لمساعدات أمريكية عاجلة، خلافا لإسرائيل القادرة على الدفاع عن نفسها.

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وقال كاردين في حديث لمجلة "New Yorker": "دعونا نعترف بأن أوكرانيا في وضع يائس وتحتاج إلى مساعدات عاجلة".

وأضاف أن تقديم المساعدة لإسرائيل أمر مهم أيضا ولكنه "ليس بالغ الأهمية" في حين تعتبر تقديم "المساعدة في الوقت المناسب" لكييف "أكثر أهمية".

وتابع: "أما الدفاع الإسرائيلي، فلدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها. علينا أن نتأكد من أننا نعطيهم ما يحتاجون إليه".

وصرح المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، في أكتوبر الماضي، أن الولايات المتحدة لا تزال واثقة من قدرتها على مواصلة تلبية احتياجات إسرائيل وأوكرانيا في آن واحد.

وكتبت صحيفة "Hill"، سابقا، أن مصنعي الأسلحة الأمريكيين يواجهون صعوبات في تنفيذ الطلبيات في ضوء استمرار الصراع في أوكرانيا وتصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن جهتها كتبت صحيفة "Daily Beast" الأمريكية أن القوات الأوكرانية تخشى من أنها ستضطر إلى التراجع، وربما حتى إلى لفوف بسبب ضعف اهتمام الغرب بالأزمة الأوكرانية.



المصدر: نوفوستي