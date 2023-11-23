صحيفة تركية: عدد من الدول ناشدت تركيا المساعدة في تحرير رهائنها لدى "حماس"

ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن أنقرة تلقت مناشدات من عدد من الدول طلبت فيها المساعدة في إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين لدى حركة "حماس".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن أنقرة بحثت هذه المسألة مع حركة "حماس".

وأضافت الصحيفة: "تم أخذ طلبات العائلات التي ناشدت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المساعدة في إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين لدى "حماس" في الاعتبار، حيث تم التواصل مع الحركة بهذه الصدد إلا أنه لم يتسن حتى اللحظة إطلاق سراح الرهائن بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة".

وتابعت الصحيفة: "من ناحية أخرى، تقدم عدد من الدول بطلبات رسمية إلى تركيا حول مواطنيها المحتجزين كرهائن لدى حركة "حماس"، لافتة إلى أن تركيا بحثت هذه المسألة أيضا مع الحركة.

واشارت الصحيفة إلى أن جهود أنقرة الدبلوماسية تهدف إلى جعل "الهدنة بين إسرائيل و"حماس" دائمة".

وتستمر الحرب على غزة لليوم الـ48 على التوالي، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي