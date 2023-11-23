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الحرب على غزة بيومها الـ48.. إعلان لأبي عبيدة وتهديد إسرائيلي بعودة بعد هدنة مؤقتة تدخل صباحا

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الحرب على غزة بيومها الـ48.. إعلان لأبي عبيدة وتهديد إسرائيلي بعودة بعد هدنة مؤقتة تدخل صباحا
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مع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

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