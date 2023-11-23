رئاسة الوزراء الإسرائيلية تعلن استلامها قائمة أولية بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم

أعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أنه استلم رسميا قائمة أولية بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.

وصرح بأن المسؤولين المعينين يقومون بالتحقق من تفاصيل القائمة وهم على اتصال بجميع العائلات في هذه اللحظات.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية سيتم إطلاق سراح أول الأسرى غدا على الساعة 16:00.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تم إرسال إخطارات إلى جميع العائلات التي جاء أسماء أسراها في القائمة، وكذلك إلى العائلات التي لم يرد أسراها في القائمة.

كما طلب المكتب من وسائل الإعلام عدم نشر قائمة الأسماء حتى إعادة الأسرى إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية القطرية إن إطلاق سراح أول دفعة من الأسرى من قطاع غزة، سيتم غدا الجمعة في تمام الساعة الرابعة مساء.

ولفتت إلى إجراء اتصالات واجتماعات مكثفة بحضور مسؤولين مصريين والأطراف المعنية لبحث الخطة التنفيذية لهذه الهدنة.

المصدر: RT + وكالات