تحديث مستمر لمعارك المساء في غزة.. الفصائل الفلسطينية تواصل التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة
نواصل الفصائل الفلسطينية التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على عدة محاور في قطاع غزة، حيث أشارت "كتائب القسام" إلى استهداف عدد من الآليات والجنود الإسرائيليين.
-14:24 بتوقيت غزة: كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو في كيبوتس "حوليت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
-15:07: كتائب القسام تقصف تجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية
-15:22: مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة حجر الديك شرق المنطقة الوسطى بالأسلحة المناسبة وقذائف الهاون
-16:02: كتائب القسام تقصف تحشدات العدو في موقع "صوفا" بقذائف الهاون من العيار الثقيل
-10:7: سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة ويستهدفون آليتين عسكريتين بقذائف الـ "التاندوم" والـ (RPG).
-14:39: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو في محور التقدم نتساريم بعدد من قذائف الهاون.
-16:16: سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "التاندوم" في محور التقدم شرق جنوب مدينة غزة.
يتبع..