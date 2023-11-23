أعنف هجوم من لبنان على إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى"

تشهد مناطق شمالي إسرائيلي اليوم الخميس قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في ظل استمرار التوتر بالمنطقة الحدودية بين الجانبين.

وفقا للتقديرات الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم إطلاق ما بين 30 إلى 50 صاروخا من لبنان نحو الجليل الأعلى.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب".

وقد أعلن "حزب الله" في عدة بيانات صدرت اليوم الخميس، أنه نفذ هجمات متعددة، ومن بينها استهداف تجمع ‏مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الضهيرة، استهداف تجمع ‏مشاة لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع جل العلام، استهداف موقع بركة ‏ريشا، استهداف انتشار ‏لمشاة جنود الجيش الإسرائيلي في محيط مستعمرة سعسع، استهداف دبابة ميركافا في موقع الراهب، استهداف قاعدة ‌‏عين زيتيم قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بثماني وأربعين صاروخ ‌‏كاتيوشا، واستهداف موقع ‏خربة ماعر ومرابضه.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن صافرات الإنذار تدوي في عدد كبير من المستوطنات في الشمال، ووصل صداها إلى الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 5 من مقاتليه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT