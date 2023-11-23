بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات توغل دقيقة في عمق مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنود وحدة "إيغوز" ينفذون عمليات توغل دقيقة في قلب مدينة غزة، شملت تدمير بنى تحتية تابعة لحركة "حماس".

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بناء على توجيه استخباراتي دقيق، داهمت القوات أهدافا استراتيجية تابعة لحماس ودمرت بنى تحتية"،

وأضاف البيان: "وجهت القوات غارات نارية جوية بناءً على معلومات استخباراتية نوعية والتي استهدفت المباني المفخخة التي شكلت خطرا على القوات، والمسلحين ومخزونات الوسائل القتالية التي استخدمها مقاتلو حماس. عثر مقاتلو الوحدة على العديد من الوسائل القتالية - المخازن، والأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية".

المصدر: RT