الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 300 هدف لـ"حماس" خلال الـ24 ساعة الماضية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي استمراره في قصف "أهداف إرهابية بمنطقة جباليا، والقضاء على عدد من الخلايا الإرهابية شمالي غزة، وشن غارات جوية على أكثر من 300 هدف لـ"حماس".

وقال الجيش في بيان إن "قوات الجيش الإسرائيلي قصفت أهدافا إرهابية في منطقة جباليا. واستهدفت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي إرهابيين مسلحين اقتربوا من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وقصفوا موقع مراقبة يشكل تهديدا لقوات الجيش باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه".

وادعى البيان بأن "جنود الجيش الإسرائيلي عثروا على فتحة نفق داخل أحد المساجد"، مشيرا إلى أنه "في منطقة زراعية في بيت حانون، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على فتحة نفق إرهابي. كما عثر جنود الجيش الإسرائيلي على العديد من الأسلحة وبئر نفق إرهابي داخل مسكن مدني في المنطقة".

وأضاف: "في المجمل، خلال أنشطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال اليوم الأخير، تم تنفيذ غارات جوية على أكثر من 300 هدف لحماس، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، أنفاق الإرهاب تحت الأرض، منشآت تخزين الأسلحة، مواقع تصنيع الأسلحة، وإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".

المصدر: RT