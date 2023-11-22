مئات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة قبل ساعات من دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ

شن الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة غارات على قطاع غزة ما أدى إلى أكثر من 200 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح، وذلك قبل ساعات من دخول وقف الهدنة المؤقتة.

وقال مراسل RT إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جديدة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل عدد من السكان.

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كما شن الطيران الحربي غارات على حي الشجاعية شرق غزة اسفرت عن قتلى وجرحى.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مناطق في غرب خانيونس ما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وذكر مراسلنا أن غارات جديدة نفذها الطيران الحربي استهدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزةـ اصيب وقتل خلالها عدد من السكان.

كما شهدت منطقة المغازي غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في المنطقة، اسفرت عن قتلى وجرحى.

وشهد أحياء الصبرة والشجاعية في غزة استهدافات متتالية.

وأفادت مصادر فلسطينية بارتكاب الطيران الإسرائيلي "مجزرتين جديدتين، واحدة في حي الصبرة وأخرى في مشروع بيت لاهيا". كما استهداف محيط موقع "الكتيبة 13" بين مخيم المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

كما طال القصف في ساعات المساء بلدة القرارة.

كما قتل وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منازل سكنية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أعلنت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

هذا، وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT