قصف إسرائيلي مستمر على غزة قبل ساعات من بدء سريان الهدنة المؤقتة

لا تزال الهجمات الإسرائيلية متواصلة بشكل عنيف على جميع أنحاء قطاع غزة، مخلفة عشرات الضحايا بين جريح وقتيل، وذلك قبل ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بعد استهداف منزل يعود لعائلة المصري بدير البلح.

وقال مراسلنا في غزة مصطفى البايض، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة من حي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، وإطلاق نار متواصل من الطائرات المروحية في المناطق الغريبة.

كما استهدفت سلسلة من الغارات إسرائيلية عدة مناطق في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن "يعمل على تأزيم الوضع وإحداث كارثة إنسانية في قطاع غزة، جميع المستشفيات شمال وادي غزة توقفت عن الخدمة تماما كما خطط الاحتلال، نحن على أبواب مجاعة حقيقة في شمال غزة لأن الاحتلال رفض السماح بدخول الغذاء، وآبار المياه لا تعمل في شمال غزة بسبب غياب الكهرباء والوقود".

يتبع..