عمليات المقاومة اللبنانية ضد الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية

تستمر المقاومة اللبنانية في استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي وآلياته على أكثر المحاور.

ونشرت المقاومة اللبنانية ملخصا لأهم العمليات التي نفذتها اليوم الأربعاء:

القطاع الشرقي:

الساعة 23:50 مهاجمة فريق الدعم اللوجستي في جيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

1- الساعة 12:25 استهداف موقع بياض بليدا وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:50 استهداف ثكنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة) وتحقيق إصابات مباشرة.

3- الساعة 16:50 استهداف موقع البغدادي والتموضعات العسكرية في محيطه بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

4- الساعة 16:50 استهداف مواقع البغدادي، العاصي، المنارة، المرج وتل الطيحة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 12:15 استهداف تموضعات جنود وآليات العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخَي بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 13:15 استهداف تموضع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 13:35 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 14:15 استهداف ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 15:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 15:50 استهداف قوة إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

7- الساعة 16:15 استهداف قوة إسرائيلية متموضعة في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مؤكّدة.

8- الساعة 16:35 استهداف موقع المالكية مجدّدا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

المصدر: RT